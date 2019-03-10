السجن والغرامة لمهربتي ذهب وعملات أجنبية ضبطتا بمطار الخرطوم

الخرطوم: هاجر سليمان

أصدرت محكمة الطوارئ ببحري أحكاماً رادعة في مواجهة مهربي ذهب وعملات أجنبية ضبطوا في مطار الخرطوم، وأصدرت محكمة الطوارئ أحكاماً بالسجن (3) سنوات والغرامة (100) ألف جنيه بجانب مصادرة الذهب، في مواجهة فتاتين ضبطتهما سلطات جمارك مطار الخرطوم في حوالى الواحدة ظهراً بينما كانتا في طريقهما إلى خارج البلاد، وضبط بحوزتهما (300) جرام من الذهب مصنعة في شكل سبائك رفيعة ومخبأة وسط صابون غسيل، وضبطت الفتاتان أثناء محاولتهما مغادرة البلاد، وتم تدوين بلاغ في مواجهتهما بنيابة الطوارئ ببحري التي أمرت بمحاكمتهما بموجب قانون الطوارئ، وتم تقديمهما للمحاكمة بعد ثلاث ساعات من ضبطهما.

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