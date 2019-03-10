اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاحد 10 مارس 2019م هذا الصباح

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم الاحد 10 مارس 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة الأخبار

هيكلة مرتقبة وسط “أمناء ووكلاء ومديري” الوزارات والهيئات الحكومية

تحقيق لـ(الاخبار) يكشف أسباب توصيل شبكة مياه مدينة الفتح

وفاة موجه تربوي على كرسي المراقبة لإمتحان الشهادة

صحيفة الدار

استشهاد كبير المراقبين أثناء جلسة الامتحان بمدارس الفاروق

السلطات الامنية تكشف حقيقة فيديو طلاب الشهادة السودانية المتداول

التحقيق في حادثة العثور على جثة متحللة بالولاية الشمالية

تفاصيل سرقة أكفان الموتى من داخل القبور وكمين أمن المجتمع بالمقابر

بالصورة والقلم: دكتور سوداني يكسب قضية ضد الحكومة الهندية ويسترد دولاراته

اليوم لطلاب الشهادتين: نحن والعالم المعاصر للأساس والفيزياء والتاريخ للثانوي

صحيفة أخبار اليوم:

زيارة مرتقبة لوفد برلماني امريكي للبلاد.

وفاة موجه تربوي أثناء مراقبته امتحان اللغة العربية بأم بدة.

الفاتح عزالدين لـ (أخبار اليوم) : الحديث عن صراعات داخل الوطني (اوهام).. وعبارة (تسقط بس) دعوة للفوضي.

الهلال ينازل الاشاتتي كوتوكو عصر اليوم بمعقله بكوماسي.

صحيفة الوطن:

سفينة حربية تركية ترسو في ميناء بورتسودان

وفد برلماني أمريكي يزور البلاد خلال مارس الجاري

وفاة موجه تربوي أثناء تأدية واجبه في أعمال الشهادة السودانية

عبد العظيم أكول لم يستطع مجلس المهن السيطرة على المشهد الفني

الانتباهة

توقيف رجل أعمال هدّد بتصفية”وزير”

صفقة”مشبوهة” لشراء”1000″ عربة بالجنوب

أسلحة من عبد الواحد وأموال من الخارج لتمويل”خلايا” بالعاصمة

سفينة حربية تركية ترسو في ميناء بورتسودان

الأمين دفع الله: أحزاب تقف وراء شعار”أي كوز ندوسو دوس”

صرف تذاكر سفر للعاملين بالدرجة الأولى في صحة الخرطوم

تجاوزات مالية تقود لاستقالات جماعية بلجنة نفير غرب دارفور

تحذير أممي من مجاعة بإثيوبيا

مصادر

بكري حسن صالح يرفض الحراسة الخاصة

الفاتح عز الدين: المظاهرات الحالية”صيحة” لميلاد جديد

مافيا الفساد تلتهم أراضي المغتربين بالقضارف

وزير الخارجية الأثيوبي رئيسًا لمكتب الأمم المتحدة بنيروبي

Advertisements

اليوم التالي

الفاتح عز الدين: لا للتقاعس مع الذين يهتفون”سلمية ضد الحرامية”

اعتراف عنصر شاحنة الأسلحة بتبعيته لحركة عبد الواحد نور

الاتحادي الديمقراطي يدعو الرئيس للاتصال بقادة الحركات المسلحة

الشريف: قانون الطوارئ لم يقيد الحريات العامة

تركيا تبدأ ترميم”9″ مواقع أثرية في سواكن وربطها بالشبكة القومية

نقيب المحامين: حالة الطوارئ متقف عليها دوليًا

المجهر السياسي

سفينة حربية تركية ترسو في ميناء”بورتسودان”

محكمة الطوارئ بالخرطوم تعاقب”9″ فتيات بالسجن والجلد للمشاركة في الاحتجاجات

زيارة مرتقبة لوفد برلماني أمريكي للبلاد الشهر الجاري

تجمع المهنيين المعارض يعتذر للنساء بعد تغريدة صنفت بالمسيئة

رئيس المؤتمر الوطني المكلف يوجه بإدارة حوار مع كل القوى الطلابية

السوداني

“الأمن”: شحنة الأسلحة لتنفيذ مخطط إجرامي كبير

سفينة حربية تركية ترسو في ميناء بورتسودان

السلطات توقف ناشر”فيديو الامتحان”..محكمة طوارئ تقضي بسجن وجلد”9″ فتيات

“الوطني” لـ”عضويته: ارفعوا رؤوسكم عالية وكتابنا ناصع البياض

“التربية”: امتحانات الشهادة محروسة بدعوات الأسر

الصيحة

“3” خيارات على الطاولة..المالية تدرس تغيير العملة

لجنة لدراسة مآلات الأوضاع الاقتصادية ومعالجة شح العملة

في تحقيق استقصائي..”الصيحة” تكشف تراجع زراعة القطن بالبلاد

ارتفاع التكلفة بنسبة”100%” وشح الوقود يهددان زراعة المحصول

آخر لحظة

الوطني يشكل”5″ لجان لدراسة المشاركة في الحكومة

السجن والجلد لـ”9″ فتيات شاركن في احتجاجات

التربية: الامتحانات محروسة بدعوات الأسر

الوطني يشبه تجمع المهنيين بـ”البعاتي”

الفاتح عز الدين: تكوين خمس لجان درس خيارات المشاركة

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز