الصيحة: “3” خيارات على الطاولة..المالية تدرس تغيير العملة

الخرطوم: باج نيوز

قالت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأحد” إن وزارة المالية شكّلت لجنة رفيعة المستوى من خبراء ومختصين لدراسة مآلات الأوضاع الاقتصادية ومعالجة شح السيولة جذريًا بعد أن حققت السياسات التي اتبعتها الحكومة في الآونة الأخيرة مردودًا دون الطموح.

وأشارت الصحيفة إلى أن المالية تدرس حاليًا ثلاثة خيارات لمعالجة أزمة السيولة بصورة جذرية، أول تلك الخيارات طباعة مزيد من الأوراق المالية داخليًا وخارجيًا بالتركيز على طباعة فئات الـ”10″ جنيهات، والـ”20″ جنيهًا التي يصعب تخزينها، رغم أن هذا الخيار يكبد البلاد خسائر فادحة بسبب ارتفاع تكاليف الورق والحبر المستخدم في طباعة العملات على أن توفر الحكومة مبلغ”120″ مليون دولار لتأهيل وصيانة مطابع العملة.

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