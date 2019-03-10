رجال أعمال يشتكون من تآكل رؤوس الأموال بسبب (الدولار)

ناشد رجال أعمال رئيس مجلس الوزراء حسم تفلتات أسعار الدولار وتوفير السيولة، وشكا رجال الأعمال من تآكل رؤوس أموالهم وخسرانها بسبب التصاعد الكبير في أسعار الدولار وتدني سعر العملة المحلية .

وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية، عبدالرحمن عباس، إن القطاع الخاص في الوقت الحالي غير قادر على إجراء تكلفة منتجاته جراء التصاعد الكبير لأسعار الدولار، مؤكداً أن رؤوس الأموال يومياً في تآكل وإنحسار بسبب الدولار .

داعياً رئيس مجلس الوزراء لإصدار إجراءات حاسمة وصارمة لوقف نزيف العملة المحلية، كاشفاً عن أن الإرتفاع في سعر الدولار يقدر بنحو 3% يومياً، مؤكداً أن التصاعد في الدولار أنتهى تماماً من العملة الوطنية وأصبحت دون قيمة .

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وشدد عبدالرحمن وبحسب صحيفة الأخبار، على ضرورة إستقرار سعر الصرف للتمكن من تكليف البضائع، لافتاً الى أن قانون الطوارئ الذي أعلنته الدولة لم يكن له أثر واضح بدليل التصاعد المستمر في الدولار .

الخرطوم (كوش نيوز)

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