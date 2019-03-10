آخر لحظة: الفاتح عز الدين: هذا سر إعفاء بكري

الخرطوم: باج نيوز

كشف أمين قطاع الفكر والثقافة وشؤون المجتمع بالمؤتمر الوطني، الفاتح عز الدين عن مسمى جديد للحزب يعلن عنه خلال الأيام المقبلة، متوقعًا انضمام مجموعات من أحزاب الوفاق للمؤتمر الوطني تحت المسمى الجديد.

وأعلن الفاتح عن تكوين أكثر من خمس لجان لدراسة خيارات وبدائل الحزب للمشاركة في حكومة الكفاءات، بجانب كيفية المساهمة في العملية السياسية في المستقبل.

وأكّد الفاتح في تصريحات لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأحد” أن الوطني سيشارك مثله مثل غيره من الأحزاب في الحكومة.

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وقال الفاتح عز الدين إن الفريق بكري حسن صالح أبلى بلاءً حسنًا في فترة الثلاثين عامًا الماضية، وكان رجلاً مخلصًا نظيف اليد، مشيرًا إلى أنّ ما حدث هو تغيير طبيعي طال كل الأمانات ونواب الرؤساء، وهو يأتي في منظومة التغيير التي تحدثنا عنها،وأضاف” ليس صحيحًا أنه موضوع إبعاد، بل هو تغيير طبيعي جاء في ظل التدابير والترتيبات التي تتم دائمًا، استجابة للمراحل وإتاحة فرص أوسع لآخرين لكي يتبؤوا المواقع.

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