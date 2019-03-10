ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأدوية بنسبة تجاوزت (60%)

شكا مواطنون من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأدوية بلغ أكثر من (60%) في بعض الأصناف، وفي وقت أصدر فيه بنك السودان المركزي منشوراً جديداً خاصاً بضوابط استيراد الأدوية إلحاقاً بالمنشور السابق القاضي بتخصيص (10%) من حصائل الصادرات لصالح استيراد وتصنيع الدواء، وأكد مستوردون عدم تمكنهم من الحصول على الدولار من البنوك مما اضطرهم الاستيراد بسعر السوق الموازي، الأمر الذي يؤدي تلقائياً لارتفاع سعر الأدوية عن بيعها للمستهلكين.

ووجه المنشور الجديد لبنك السودان باعتماد الفواتير المبدئية لشركات الأدوية من قبل المجلس القومي للأدوية والسموم على أن يتم تنفيذ طلبات الاستيراد بعد تقديم العميل للمستندات التي تشمل خطاب موافقة على الاستيراد معتمداً من المجلس القومي للأدوية والسموم، كما أن بنك السودان المركزي قد اتفق سابقاً مع وزارة الصحة الاتحادية على تخصيص (10%) من حصائل الصادرات لدى البنوك التجارية والبالغة (37) بنكاً لصالح استيراد الدواء، والذي يصل إلى ما يقارب الـ(300) مليون دولار.

وقال رئيس غرفة مستوردي الأدوية دكتور صلاح سوار الذهب في تصريح صحفي حسب صحيفة المجهر، إن الدولة خصصت (5) مليارات من الجنيهات لمعالجة النقص الكبير في الأدوية المنقذة للحياة، ولكنها نفذت فعلياً على أرض الواقع، وضخت في حساب الصندوق القومي للإمدادات الطبية.

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لكن على أرض الواقع سجلت أسعار الأدوية زيادة كبيرة بالرغم من خفض الحكومة للدولار الجمركي من (18) إلى (15) جنيهاً بالإضافة لتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازي، وارتفعت نسبة الزيادة في أسعار الأدوية والعقاقير الطبية المستوردة من خارج البلاد بنسبة (300%) فيما بلغت الزيادة في الأدوية المصنعة محلياً نسبة (100%).

الخرطوم (كوش نيوز)

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