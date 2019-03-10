نظامي يرتكب مجزرة بشرية ويردي والدته وشقيقه قتيلان بالرصاص

التاريخ: 10-مارس-2019
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نفذ أحد أفراد القوات النظامية مجزرة بشرية داخل منزل أسرته الكائن بمحلية الريق الشرقي بولاية جنوب كردفان .
وبحسب التفاصيل الدقيقة التي تحصلت عليها مصادر مطلعة حول الحادثة إن الجاني أطلق وابلاً من الرصاص من البندقية التي في عهدته على افراد أسرته فيما تمكن معظمهم من مغادرة المنزل مهرولين الى الخارج ومختبئين في أماكن مختلفة لكي لا تطالهم الأعيرة النارية .
إلا أن الرصاص أخترق جسد والدة الجاني في مواضع مختلفة وكذلك شقيقه الأصغر وسقطا قتيلين في الحال متأثرين بالجراح العمد، وأشارت المعلومات الأولية حول الحادثة أنها تمت بسبب خلافات أسرية .
بينما تولت الشرطة بالمنطقة التحري في البلاغ، وبحسب صحيفة الأخبار ألقت القبض على الجاني الذي يواجه إتهاماً بالقتل العمد ومخالفة أحكام المادة (130) من القانون الجنائي، وضبطت بحوزته بندقية كلاشنكوف، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة بمسرح الحادث وتمت مواراة الجثامين الثرى .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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