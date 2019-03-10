(15) ألف جنيه تذاكر سفر لموظفين بوزارة الصحة بالخرطوم

أكدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، سعيها لحل مشكلات العاملين بالوزارة وتسهيل الإجراءات لهم، وأعلنت صرف تذاكر سفر تصل إلى 15 ألف جنيه في الشهر الواحد، لكل موظف وصل للدرجة الأولى، تطبيقاً لمنشور ترقيات العاملين بالمهن الطبية والصحية. وكشفت الوزارة عن عدد العاملين بالمرافق الصحية بالولاية بلغ عددهم 23.295 ألف عامل يعملون في المؤسسات الصحية المختلفة، وتصل مرتبات القوى العاملة بتلك الوحدات الصحية إلى 35.698.250.52 مليون جنيه شهرياً، بينما تصل مرتبات العائدين من دولة جنوب السودان إلى 278.766.27 مليون جنيه شهرياً.

وأكدت مدير إدارة شؤون العاملين بالوزارة، نايلة سعيد حسب صحيفة مصادر، لدى زيارتها عدد من المستشفيات والوقوف على سير العمل بها، أكدت السعي لحل مشكلات العاملين وتسهيل الإجراءات، ولفتت إلى أن تطبيق منشور ترقيات العاملين بالمهن الطبية والصحية من وصلوا للدرجة الأولى سيتم صرف تذاكر سفر لهم تصل إلى 15 ألف جنيه للشخص الواحد. وأكدت نايلة تطبيق منشور مجلس الوزراء الذي يعمل على إزالة المفارقات للعاملين، والذي بدأ بـ(500) جنيه للدرجة السابعة عشر و2500 جنيه للدرجة الأولى الخاصة، وتابعت في القول (هناك معالجات لدرجات العمال والسائقين وفقاً للمنشور إضافة إلى عمل ملف بديل في حالة فقدان الملفات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)