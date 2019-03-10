الجلد والسجن لـ(9) فتيات لمشاركتهن في الاحتجاجات

وسط إجراءات أمنية مشددة عاقبت محكمة الطوارئ (9) فتيات بالجلد والسجن شهر لكل واحدة منهن لإدانتهن بمخالفة قانون الطوارئ والمشاركة في الاحتجاجات . وأدان قاضي محكمة الطوارئ المنعقدة بجنايات إمتداد الدرحة الثالثة “تاج السر إدريس” (9) فتيات بمخالفة نص المواد “69.77” من القانون الجنائي السوداني التي تتعلق بالإخلاق بالسلامة العامة والإزعاج العام والمادة (2) من قانون الطوارئ . Advertisements وكانت السلطات أوقفت المتهمات أثناء الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخميس الماضي، التي جاءت وموافقة لليوم العالمي للمرأة، وتم تدوين بلاغات وبحسب صحيفة الأخبار ضدهن إستناداً على قانون الطوارئ تحت المادة (2) . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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