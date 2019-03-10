الفاتح عز الدين: المظاهرات الحالية (صيحة) لميلاد جديد و(تنبيه) للغافل

حيا القيادي بحزب المؤتمر الوطني أمين الفكر والثقافة بالحزب، الفاتح عز الدين الشباب الذين قادوا التظاهرات التي انتظمت عدداً من مناطق البلاد، واعتبر المظاهرات (صيحة) لميلاد جديد، و(تنبيه) للغافل والمسترخي والمتراجع عن منهجه على حد قوله، مشيراً ألى أن سنة الله في التغيير والتعددية يجب أن تمضي، وأضاف (إذا لم يتجدد الناس سيموتون). ودافع الفاتح عز الدين خلال مخاطبته حسب صحيفة مصادر أمس، مؤتمر لحزبه بمحلية أم درمان، دافع عن قانون الطوارئ، وقال انه مصوب بالكامل ضد المفسدين والمتلاعبين بالاقتصاد، لافتاً إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه ووصوله إلى (54) جنيهاً، وأضاف (الذين كانوا يتحدثون أن المعالجات سياسية هم من تسببوا في ارتفاع الدولار مرة ثانية إلى “90” جنيهاً)، وقال عز الدين أن حزبه قدم الكثير خلال المرحلة الماضية، وأضاف (نحن لا نمن على أحد ولكن تذكير الناس مهم). وتابع (لا يوجد سبب يجعل أعضاء المؤتمر الوطني يطأطؤون رؤوسهم أمام الأحزاب الأخرى)، وكشف عن وجود حملة اسفيرية تستهدف المؤتمر الوطني وقياداته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)