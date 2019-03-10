التاريخ: 10-مارس-2019
399 مشاهدة
كشف مصادر مطلعة عن إجتماعات مكثفة يقوم بها رئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر إيلا، مع قطاعات مختلفة بالدولة كما يقوم بمراجعة ملفات العاملين بالدولة تمهيداً لإجراء هيكلة شاملة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب خلال التشكيل الحكومي المقبل .
وأكد المصادر أن الهيكلة ستتركز بشكل أساسي على وكلاء وأمناء ومديرين عامين للوزارات ومديري المؤسسات والهيئات الحكومية، قائلة إن إيلا طلب ملفات الذين يشغلون هذه المناصب حالياً وسيرهم الذاتية وعكف على مراجعتها لمعرفة تخصصاتهم ومدى كفاءتهم لشغل المناصب .
وأكدت المصادر إن إيلا أكتشف بأن هنالك مناصب في مؤسسات مهمة كبيرة ووزارات يشغلها من ليست لديهم أي صلة بتخصصاتهم .
وأوضحت المصادر وبحسب صحيفة الأخبار، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات حاسمة وإعفاءات واسعة للذين ليست لديهم كفاءة أو صلة بالمناصب التي يشغلونها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “إيلا” يطلب ملفات وزراء ووكلاء ومديري الوزارات لمعرفة سيرتهم الذاتية ومدى كفاءتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.