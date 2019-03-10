بكري حسن صالح يرفض الحراسة الخاصة

باشر النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، حياته الخاصة وأعماله الأخرى بعيداً عن قيود الحراسة الرسمية التي كانت توفرها له الأجهزة المختصة بحكم موقعه الدستوري، حيث علمت المصادر أن النائب الأول السابق رفض بقاء طواقم الحراسة الأمنية في منزله بالخرطوم جنوب، ووجه بسحب عدد من أفراد وعربات الحراسة الرسمية، وقال لمقربين منه إنه صار مواطناً عادياً ولا يحتاج لحراسات مشددة على حد قوله، وحسب صحيفة مصادر فإن الفريق أول بكري رفض من قبل تفريغ عربة نجدة لموكبه الرسمي واكتفى فقط بموتر لتسهيل حركة موكبه من وإلى القصر أثناء ساعات العمل الرسمي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)