أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2019م

التاريخ: 10-مارس-2019 فى : أخبار 687 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار هيكلة مرتقبة وسط “أمناء ووكلاء ومديري” الوزارات والهيئات الحكومية

تحقيق لـ(الاخبار) يكشف أسباب توصيل شبكة مياه مدينة الفتح

وفاة موجه تربوي على كرسي المراقبة لإمتحان الشهادة صحيفة مصادر بكري حسن صالح يرفض الحراسة الخاصة

الفاتح عزالدين: المظاهرات الحالية (صيحة) لميلاد جديد صحيفة المجهر سفينة حربية تركية ترسو في ميناء “بورتسودان”

محكمة الطوارئ بالخرطوم تعاقب (9) فتيات بالسجن والجلد للمشاركة في الاحتجاجات صحيفة السوداني Advertisements “الأمن”: شحنة الأسلحة لتنفيذ مخطط إجرامي كبير

سفينة حربية تركية ترسو في ميناء بورتسودان

السلطات توقف ناشر “فيديو الامتحان”

محكمة طوارئ تقضي بسجن وجلد (9) فتيات صحيفة آخر لحظة الوطني يشكل (5) لجان لدارسة المشاركة في الحكومة

السجن والجلد لـ(9) فتيات شاركن في احتجاجات

التربية: الامتحانات محروسة بدعوات الاسر صحيفة الصيحة خيارات على الطاولة تدرس تغيير العملة

في تحقيق استقصائي.. (الصيحة) تكشف تراجع زراعة القطن بالبلاد

إرتفاع التكلفة بنسبة (100%) وشح الوقود يهددان زراعة المحصول صحيفة الإنتباهة توقيف رجل أعمال هدد بتفصية (وزير)

صفقة (مشبوعة) لشرؤاء (1000) عربة بالجنوب

أسلحة من عبدالواحد وأموال من الخارج لتمويل (خلايا) بالعاصمة صحيفة الدار استشهاد كبير المراقبين أثناء جلسة الامتحان بمدارس الفاروق

السلطات الامنية تكشف حقيقة فيديو طلاب الشهادة السودانية المتداول

التحقيق في حادثة العثور على جثة متحللة بالولاية الشمالية

تفاصيل سرقة أكفان الموتى من داخل القبور وكمين أمن المجتمع بالمقابر

بالصورة والقلم: دكتور سوداني يكسب قضية ضد الحكومة الهندية ويسترد دولاراته

اليوم لطلاب الشهادتين: نحن والعالم المعاصر للأساس والفيزياء والتاريخ للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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