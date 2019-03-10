شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صحيفة الأخبار هيكلة مرتقبة وسط “أمناء ووكلاء ومديري” الوزارات والهيئات الحكومية

تحقيق لـ(الاخبار) يكشف أسباب توصيل شبكة مياه مدينة الفتح

وفاة موجه تربوي على كرسي المراقبة لإمتحان الشهادة صحيفة مصادر بكري حسن صالح يرفض الحراسة الخاصة

الفاتح عزالدين: المظاهرات الحالية (صيحة) لميلاد جديد صحيفة المجهر سفينة حربية تركية ترسو في ميناء “بورتسودان”

محكمة الطوارئ بالخرطوم تعاقب (9) فتيات بالسجن والجلد للمشاركة في الاحتجاجات صحيفة السوداني “الأمن”: شحنة الأسلحة لتنفيذ مخطط إجرامي كبير

سفينة حربية تركية ترسو في ميناء بورتسودان

السلطات توقف ناشر “فيديو الامتحان”

محكمة طوارئ تقضي بسجن وجلد (9) فتيات Advertisements صحيفة آخر لحظة الوطني يشكل (5) لجان لدارسة المشاركة في الحكومة

السجن والجلد لـ(9) فتيات شاركن في احتجاجات

التربية: الامتحانات محروسة بدعوات الاسر صحيفة الصيحة خيارات على الطاولة تدرس تغيير العملة

في تحقيق استقصائي.. (الصيحة) تكشف تراجع زراعة القطن بالبلاد

إرتفاع التكلفة بنسبة (100%) وشح الوقود يهددان زراعة المحصول صحيفة الإنتباهة توقيف رجل أعمال هدد بتفصية (وزير)

صفقة (مشبوعة) لشرؤاء (1000) عربة بالجنوب

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التحقيق في حادثة العثور على جثة متحللة بالولاية الشمالية

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اليوم لطلاب الشهادتين: نحن والعالم المعاصر للأساس والفيزياء والتاريخ للثانوي

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 10 مارس 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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