الكشف عن مخطط إجرامي كبير لحركة عبد الواحد يستهدف الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت المعلومات الأولية التي حصلت عليها لجان الإستجواب التي شكلها جهاز الأمن والمخابرات الوطني لإستجواب العناصر التي ضُبطت بالقضارف (العربة البوكس) وبأم درمان (شاحنة السلاح) عن ملامح مخطط إجرامي كبير تشارك فيه أطراف من الداخل والخارج، رُصدت له أموال ضخمة وتلعب فيه حركة المتمرد عبد الواحد محمد نور الدور الرئيسي ، حيث إعترف العنصر المقبوض مع الشاحنة بأنه يتبع لحركة نور وأنه كان بليبيا وغادرها مع آخرين بسبب مطاردات من قوات حفتر حيث وصل والفارين معه الى (المناطق المحررة) ومن هناك كلفه القائد (قدورة) بمرافقة هذه الشاحنة وتوصيل شحنتها من الأسلحة والذخائر إلى مخبأ محدد بالخرطوم وتسليمها إلى شخص معلوم مقيم بأم درمان. وخلال إستنطاق المذكور عن شحنات الأسلحة قال بحسب الإنتباهة أون لاين إنه لا يعلم شيئاً عن الأسلحة والذخائر التي ضُبطت الأيام الماضية بالشمالية والنيل الأبيض لكنه إعترف بأن هناك أموال ترسل بين الفينة والأخرى إلى الداخل.

وكانت السلطات ألقت القبض على المدعو (عبد الكريم آدم عمر) أحد عناصر حركة المتمرد عبد الواحد محمد نور ، وفي حوزته مبلغ مالي كبير مُرسل له من الخارج حيث إعترف أن المبلغ مخصص لتفعيل عمل الخلايا والأنشطة بالعاصمة الخرطوم.