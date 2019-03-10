نائب الرئيس يدعو الي نبذ القبلية

اشاد نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر بدعم ومباركة مواطني ولاية النيل الازرق لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، وأشار الى انها تهدف لتعزيز امن واستقرار البلاد واستنهاض همة الأمة وحماية الدولة والمجتمع.

وطالب كبر خلال مخاطبته لقاء الفعاليات السياسية بالدمازين اليوم، جميع فئات وقطاعات المجتمع بالسمو فوق كل الانتماءات وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية. ودعا المواطنين بالتركيز علي زيادة الانتاج والإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي، وناشد جميع حملة السلاح خاصة ابناء النيل الازرق بنبذ العنف والاقتتال والانضمام لمسيرة السلام في هذه المرحلة المهمة من تاريخ السودان. وقال نائب رئيس الجمهورية ان زيارته للولاية تأتى انفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لأهمية وخصوصية ولاية النيل الأزرق.

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