كبر يحس حكومة النيل الازرق بالاهتمام بمعاش الناس

تراس نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر اليوم جلسة مجلس وزراء ولاية النيل الازرق التي عقدت بأمانة الحكومة بالدمازين بحضور الفريق الاول يحي محمد خير والي الولاية.

ووجه نائب رئيس الجمهورية خلال الجلسة، حكومة الولاية بالاهتمام بمعاش الناس واستنهاض الهمم والطاقات وتوظيفها في مجالات الانتاج. وأشار سيادته الي التطورات السياسية وما صاحبها من قرارات لرئيس الجمهورية تهدف لتجاوز ما تعرضت له البلاد من ظرف استثنائي. واستعرض المجلس خلال الجلسة الوضع السياسي الراهن في اعقاب اعلان حالة الطواري بالبلاد، واستمع خطط عمل عدد من الوزراء والمعتمدين للمرحلة المقبلة.

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