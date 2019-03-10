" الشباب والرياضة " تعقد صالون " رواق افريقيا " حول وضع العلوم والتكنولوجيا والابتكار في القارة الأفريقية

تعقد وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني - مكتب الشباب الافريقي " صالون رواق افريقيا الشهري ، حول وضع العلوم والتكنولوجيا والابتكار في افريقيا ، تزامنا للدور الاقليمي الذي تتبناه مصر بترأسها الاتحاد الافريقي 2019 ، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 11 مارس الجاري بقاعة الاجتماعات بالدور الثاني بمبني وزارة الشباب والرياضة في تمام الساعة الخامسة مساءً .

ويستضيف " رواق افريقيا " نخبه من التكنوقراط والباحثين والاكاديمين المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، حيث يشارك في اللقاء الدكتور احمد حمدي ، المدير التنفيذي لمفوضية البحث العلمي والتقني بالاتحاد الافريقي ، الدكتور اسلام ابو المجد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الافريقية ،و الدكتورة ميريت رستم ممثل مصر باتحاد مجالس البحث العلمي العربية . ويتناول الصالون مناقشة الفرص والتحديات الخاصة بمجال العلوم والتكنولوجيا في افريقيا ومدي تأثيرها علي الشباب الافريقي . ويأتي ذلك في اطار اهتمام مؤسسات الدولة بالبعد الخارجي ضمن رؤية 2030 والتي تهدف الي تعميق العلاقات بين شعوب القارة ، حيث يهدف " رواق افريقيا " الي تعزيز الروابط الثقافية والعلمية بين ابناء القارة الافريقية ويتيح الفرصة للشباب للتعرف علي عدد من المفكرين والمسؤلين والمبادرين العاملين في الشأن الافريقي ، مما يعد قناة حوارية تهدف الي بناء كوادر شبابية معنيه بالشأن الافريقي.

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