الفاتح عز الدين يدعو لمجابهة حملات تشويه حزب المؤتمر الوطني عبر الأسافير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني، الفاتح عز الدين، يوم السبت، أعضاء وقيادات الحزب للتصدي والدفاع عنه ضد حملة تشويهه عبر الأسافير، وشرح إنجازاته للجميع على كافة المستويات، مؤكداً أن الوطني حزب عملاق، ويجب على جميع أعضائه رفع رؤوسهم عالية.

وأكد الفاتح أن خطاب رئيس الجمهورية الأخير يمثل عبوراً آمناً للوطن من أزماته الحالية، بعيداً عن الحروب والنزاعات التي خطط لإشعالها أعداء السودان، مجدداً تأييد المؤتمر الوطني لمبادرة الرئيس وقراراته الأخيرة.

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وخاطب عز الدين بحسب سونا – المؤتمر العام للوطني بمحلية أمدرمان، بحضور رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، ورئيس الحزب بالولاية كامل مصطفى، ورئيس المؤتمر الوطني بالمحلية م. نصر الدين علي إدريس، وقال إن حالة الطوارئ مصوبة مباشرة للحفاظ على الأمن الاقتصادي وحمايته من المخربين ومجابهة العمل الممنهج لتدميره.

من جانبه، جدد رئيس الوطني بالولاية إسناد الحزب لموجهات خطاب رئيس الجمهورية، مبيناً أنه سيكون للحزب وشركائه من الأحزاب الأخرى سهم كبير في تحقيق واستكمال السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والعمل على قيادة حوار مثمر وبناء مع كافة القوى السياسية، والإعلاء من قيم الولاء للوطن فوق أي ولاء آخر.