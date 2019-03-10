الخليج 365: صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة :

– لحساب الجولة الخامسه لمجموعات الكونفدراليه ، الهلال” يصارع “الاشانتى ” فى قلب كوماسي

-الازرق ” يختتم مناوراته بحصه حماسيه ، اصرار وعزيمه لخطف الانتصار ، والصحافه الغانيه تشعل النزال

-الكوكى” يعتمد تشكيله انتحاريه ..يؤكد : نلعب للانتصار والترشح من كوماسي ، واكونور: المواجهه صعبه ونستهدف الفوز

-الهلال “يحسم صفقه نجم الامل سليم ، المريخ يحسم قضيه سومانا والسمانى ..ومنتخبنا الاولمبي يواجه نظيره الجنوب سوداني

-تدرب تحت زخات المطر الهلال يختتم مناورته بتدريب رائع استعداد للاشانتى

-توجيهات صارمه من التونسي للاعبين

-الكوكى يختار أصلب ” العناصر واكثرها جاهزيه ، هلال السودان ينازل الاشانتى كوتوكو لتأمين بطاقة الترشح

-الطريفى يتفائل ويشيد بجديه الأبطال

-مدير المكتب التنفيذى بالهلال يلحق البعثه

-رئيس الهلال يغادر لدبي لمهمة خاصه ..الجاليه السودانيه تدعم الهلال امام الاشانتي

-مؤتمر صحفى : نبيل الكوكى : أعرف الاشانتى جيدا ولا انتظر المباراة الاخيرة

-فى تصريحات خاصه لاذاعه FM Oyerepa قبل نزال اليوم الجنرال صلاح :لانهشى الاشانتى والمباراه الحكم بيننا ، شارليس اكونور : المباراه صعبه ونطمح لتحقيق الفوز المادة السابقة قوى سياسية تدعو البشير لإطلاق سراح جميع المعتقلين وفتح الباب للحوار المقالة القادمة الفاتح عز الدين يدعو لمجابهة حملات تشويه حزب المؤتمر الوطني عبر الأسافير

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 10 مارس 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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