الطوارئ ليست حلا ياهذا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

طالب المؤتمر الوطني بفرض حالة طوارئ دائمة بالبلاد لحل الأزمة الاقتصادية ، مطالباً بالتشدد في الأمر وإن استدعى ذلك القتل والإعدام والحرمان والسجن ومصادرة الأموال لمنع الاضرار بالشعب السوداني.

وأكد نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب محمد مصطفى الضو في ندوة حسب صحيفة الإنتباهة ، إن الطوارئ ستكون سيفاً قاسياً ومسلطاً على كل المتلاعبين والمضاربين في العملة الصعبة ومخربي الاقتصاد والمهربين دون هوادة .

القارئ للخبر أعلاه يصاب بالذهول من طريقة تفكير هذا الرجل – نائب رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني – وكيف يلجأ شخص يحترم نفسه الى المطالبة بفرض حالة الطوارئ بصورة دائمة؟ وكيف يقول ان الحاجة لو دعت الى قتل الناس فإنه لايرى أشكالا في ذلك .

فرض الطوارئ أمر استثنائي وهو ليس حلا يا هذا بأي شكل من الاشكال ، ولابد من معالجة الأسباب التي دعت الى ذلك والرجوع الى الوضع الطبيعي وان يسود حكم القانون.

الاستاذ محمد الضو يطالب بقتل الناس حماية لاقتصاد البلد ومنعا للتخريب كما قال وهذا الكلام غير سليم باي شكل من الأشكال كما لا يخفي على أحد ، وليت الاستاذ محمد الضو في كلامه هذا يكون شجاعا ويبين لنا من هم مخربو الاقتصاد ؟ هل هناك غير قادة حزبك مارسوا تخريبا ممنهجا للاقتصاد وللبلد ككل ؟ هب انكم جادون في الدعوة لقتل المتلاعبين بالاقتصاد المخربين الذين ينعكس نشاطهم سلبا على حياة الناس ومعاشهم فمن أين تبدأ محاكماتكم وبمن ياترى ؟

الدعوة لاعتماد حالة الطوارئ كامر دائم يبين عجز من يقول هذا الكلام عن الوصول إلى حلول ، وهذا القول يتناقض بتاتا مع دعوة كبار قادة الحزب الرافضين لفرض الطوارئ جملة وتفصيلا وعلى رأسهم الدكتور امين حسن عمر مثلا فماذا يمكن أن يقول الأستاذ محمد الضو عن هؤلاء المعترضين ؟.