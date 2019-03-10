السعودية في مرمى النيران .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ظلت المملكة العربية السعودية تشتري صمت الكثير من الدول سنويا ، وتجعل الكثيرين يغضون الطرف عن جرائمها في أكثر من ميدان سواء كان الأمر متعلقا برعاية حقوق الإنسان وكفالة الحريات داخليا أو ارتبط الأمر بدعم الإرهاب ورعايته والإسهام في اضطراب أوضاع الدول ومنعها من الاستقرار وصولا إلى شن الحروب وقتل الآلاف من المدنيين وتدمير البلدان ، كل هذا والعالم ساكت عن هذا النظام السعودي الذي لايتواني في تحسين صورته وصرف مليارات الدولارات على المنظمات الحقوقية لشراء صمتها وجعل مؤتمراتها المتخصصة ليست فقط لاتدين السعودية وانما تسعى لبيع السعودية الموقف الذي تريده ، وقد منيت الرياض بانتكاسة كبرى هذا العام إذ أن ستا وثلاثين دولة من مختلف أرجاء المعمورة قد وجهت توبيخا شديد اللهجة للسعودية، منتقدة وضع حقوق الإنسان في المملكة ومقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، مطالبة السلطات السعودية بمحاسبة المسؤولين ومنح المدافعين عن حقوق الإنسان حرياتهم الأساسية.

وقال بيان صادر عن الدول الـ36 تلاه السفير الإيسلندي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف هارالد أسبيلوند:”ندين بأشد العبارات جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، التي تأكد ارتكابها على يد (مواطنين من) السعودية في قنصليتها بإسطنبول”، بحسب نص البيان.

وأكد البيان على أن قتل خاشقجي يشير مرة أخرى إلى ضرورة حماية الصحفيين في العالم بشكل عام وأهمية حرية التعبير.

وأضاف: “يجب أن يكون التحقيق سريعًا وفعالًا ومفصلًا ومستقلًّا وشفافًا. ينبغي محاسبة المسؤولين (عن الجريمة)”.

ويعتبر البيان سابقة من نوعها بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ أنها المرة الأولي التي يضع فيه السعودية في مرمي نيرانه منذ تأسيسه في العام 2006.

مجلس حقوق الإنسان الذي صوب نيرانه تجاه الرياض وانتقد مقتل خاشقجي مطالب بالنظر الى مأساة اهل اليمن التي تطاولت والسعودية مسؤولة عنها ويلزم أن تصدر بحقها إدانة ولابد من موقف يجعل الناس تحترم مجلس حقوق الإنسان وغيره من المنظمات الشبيهة