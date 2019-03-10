امريكان في الخرطوم.. ماذا يقولون ؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كشف نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاستاذ متوكل التجاني عن زيارة سيقوم بها وفد امريكي للخرطوم في السادس عشر من الشهر الجاري بحسب ماذكرته الاحداث .

وأضاف الاستاذ متوكل ان القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم عقد اجتماعا مع البروفسبور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية ولجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، حول الترتيب للزيارة.

أعلاه خبر نقلته بعض الصفحات عن الموقع الالكتروني لصحيفة الأحداث ومن شكل الخبر وماورد فيه يظهر أن الوفد برلماني أو شعبي أو بصورة أوضح هو وفد غير رسمي والا لكان الترتيب مع وزارة الخارجية فماذا ياترى يحمل هذا الوفد الغير رسمي من رسائل؟ وماهي ترتيبات البرلمان للتواصل معه وصولا إلى تحقيق انفراجة في العلاقة بين البلدين التي لم تتحسن رغم الوعود المتكررة بذلك ورغم السعي المستمر لإحراز هذا التقدم بعد خيبة الأمل الكبرى التي منيت بها حكومتنا خلال الأشهر الماضية منذ رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية علينا والتوقعات بحدوث انفراجة سياسية واقتصادية لكن الواقع كان عكس ذلك تماما إذ ضاقت الحلقة على ضيقها وازداد الضغط على الحكومة برغم الضغط الكبير جدا الذي تعرضت وتتعرض له من الامريكان وما زالت .

البروفيسور ابراهيم احمد عمر الذي بحث مع القائم بالاعمال الامريكي في الخرطوم ترتيبات الزيارة وبرنامج الوفد الزائر هو نفسه ذهب في زيارة مماثلة الى امريكا على رأس وفد برلماني وسياسي من قبل والتقى العديد من الجهات ذات الصلة بالكونغرس والخارجية وبعض المؤسسات فماذا ياترى جرى في تلك المباحثات وما الربط بينها وبين زيارة هذا الوفد الأمريكي وزيارته للخرطوم وماذا اعد لهم البروفيسور ابراهيم احمد عمر ؟ وهل جاء هذا الوفد لينظر في إمكانية علاج استمرار وضع السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب بحسب التصنيف الأمريكي ؟ وما الذي يمكن أن يطلبه هذا الوفد الزائر من حكومتنا ؟ كل شيء في هذا الأمر واردا وليس هناك ما يمكننا استبعاده ، ولاندري هل يجيب البروفيسور ابراهيم عن هذه الأسئلة أم ليست له اجابات .