(التربية) : امتحانات الشهادة السودانية 2019 سارت بشكل طبيعي ومستقر

الخرطوم:الصيحة الآن

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس مجلس الامتحانات أن امتحانات الشهادة الثانوية شارفت خواتيمها وسارت بشكل طبيعي ومستقر في جميع المراكز، ولم ترد إلينا أي تقارير تؤثر على سيرها بجميع المراكز داخل السودان وخارجه.

ونوه في تصريحات صحفية اليوم (السبت) إلى جلوس طلاب بمراكز خارجية بجانب جلوس عدد من الطلاب الأجانب بمراكز داخل السودان مما يدلل على سمعة ومكانة الشهادة الثانوية السودانية .

وأضاف الطاهر أن الطلاب جلسوا اليوم لمادة اللغة العربية وسط ارتياح نفسي كبير، مؤكداً أن الامتحانات محروسة بدعوات الأسر وبجهود المعلمين وكافة الأجهزة الأمنية والشرطية بجانب ولاة الولايات وحكوماتهم.

وأشار الطاهر إلى أن المرحلة الثانية من أعمال الشهادة هي تفريغ كراسات الإجابة وتجهيزها لعملية التصحيح التي ستسمر شهراً وتليها مرحلة الرصد والترقيم استعداداً لإعلان النتيجة .

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