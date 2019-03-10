الصحة الخرطوم:معالجات إدارية لإزالة المفارقات وسط العاملين

الخرطوم:الصيحة الآن

كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن معالجات لتدرجات العمال والسائقين وفقاً لمنشور مجلس الوزراء الذي يعمل على إزالة المفارقات للعاملين، إضافة إلى عمل ملف بديل في حالة فقدان الملفات.

ونوهت إلى أن الإدارة عكفت على ترتيب العلاوات والإعارات والمرافقة لعدد من العاملين كما تم عمل علاوة المؤهل العلمي لدرجات الدبلوم والماجستير لعدد مقدر من العاملين.

ونوهت إلى أن عدد العاملين بالمرافق الصحية بالولاية بلغ 23,295 ألف عامل يعملون في المؤسسات الصحيه المختلفة، وتصل مرتبات القوى العاملة بتلك الوحدات الصحية إلى 35,698,250,52 مليون جنيه شهرياً .

وأكدت مدير إدارة شؤون العاملين بوزارة الصحة ولاية الخرطوم نائلة سعيد لدى زيارتها لعدد من المستشفيات والوقوف على سير العمل بها ، على حل مشكلات العاملين وتسهيل إلاجراءات بها. ولفتت نائلة إلى أن تطبيق منشور(95/8/2015) للمهن الطبية والصحية للترقيات سيمكن العاملين الذين يصلون للدرجة الأولى من صرف تذاكر سفر تصل إلى 15 ألف جنيه للشخص الواحد .

وقالت نائلة إن برنامج الحوسبة الذي قامت به الإدارة مؤخراً لشهري يناير وفبراير حدثت به بعض الإشكالات وبررت وجود ذلك لزيادة التجويد وتسهيل إجراءات العاملين في المعاملات .

وأشارت نائلة إلى تطبيق منشور مجلس الوزراء الذي يعمل على إزالة المفارقات للعاملين والذي بدأ بـ500 جنيه للدرجه السابعة عشرة و2500 جنيه للدرجه الأولى الخاصة.

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