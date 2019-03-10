تظاهرات طلابية في الخرطوم ورفض خوض الامتحانات

تظاهر طلاب الجامعة الوطنية في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، في إطار الحراك الشعبي المستمر في السودان لأكثر من شهرين للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، ورفض الطلاب خوض الامتحانات، وعمد بعضهم إلى قذف أوراق الامتحانات من داخل القاعات، وانتشر الطلاب في باحة الجامعة، ورددوا هتافات ضد السلطات.

ووفق قناة العربية ، تظاهر طلاب وطالبات من جامعة السودان العالمية، السبت، وامتنعوا عن أداء الامتحانات تزامناً مع دعوة تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير ليوم النظافة.

ودعا التجمع الذي يقود احتجاجات السودان للمطالبة بالتغيير، إلى “يوم لإصحاح البيئة والنظافة” في خطوة قال إنها تهدف إلى بناء الثقة أكثر فأكثر بين المحتجين بالإضافة إلى العناية بالبيئة.

وأظهر مقطع فيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الطلاب يهتفون حاملين أوراق الامتحانات وتساقط كمية كبيرة من الأوراق من مبنى الجامعة.

على صعيد آخر، استجاب سودانيون بأحياء مختلفة في العاصمة الخرطوم لدعوة النظافة وإصحاح البيئة، التي دعا لها تجمع المهنيين، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لسودانيين يقومون بتنظيف الأحياء، ووجدت الخطوة استحسان البعض، بينما انتقدها آخرون باعتبارها تنحرف بمهام التجمع في الدعوة للتظاهر ضد الحكومة.