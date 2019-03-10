الهلال يوجه ضربة للمريخ ويحسم صفقة لاعب الأمل

نجح الهلال السوداني، السبت، في حسم صفقة صانع ألعاب الأمل، سليم محمد، بعد منافسة قوية مع غريمه المريخ.

ودرس نادي الأمل، العرضين المقدمين من قطبي الكرة السودانية، قبل الرجوع للاعب الذي فضل عرض الهلال.

وقبل نادي الأمل، بالعرض المالي الذي قدمه الهلال، وتابع المفاوضات بين اللاعب ومسؤولي الهلال، والتي انتهت بإعلان انتقال اللاعب إلى الخرطوم، غدا الأحد، للتعاقد الرسمي.

وسينعقد اجتماع، الأحد، بين مسؤولي نادي الأمل والهلال، واللاعب، بمكتب نائب رئيس نادي الأول بالعاصمة الخرطوم، لإكمال الاتفاق الرسمي.

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