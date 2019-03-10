قوى سياسية تدعو البشير لإعلان العفو العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين وفتح الباب للحوار

دعا قادة قوى سياسية لضرورة تهيئة المناخ في الحكومة المُرتقبة بتحقيق السلام وإعلان العفو العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين وفتح الباب للحوار مع الجميع للخروج من الأزمة الحالية، وارجعوا الأزمة لانعدام الثقة بين المعارضة والمؤتمر الوطني.

وقال رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي، د. أحمد بلال عثمان في “برنامج حوار” مفتوح بقناة النيل الأزرق مساء يوم “السبت”، للمحتجين من الشباب نقول لهم رسالتكم وصلت تماماً وعليكم إتاحه الفرصة للحوار لتفيذ مطالبكم في جو معافى”، وشدد على أن المؤتمر الوطني مازال موجود وحاكم في المؤسسات عبر الدولة العميقة ولا بد من معالجة الأوضاع لنجاح حكومة الكفاءات”.

وقال رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى، إن المؤتمر الوطني يتحمل المسؤولية الكبيرة فيما وصلت إليه أوضاع البلاد، وأضاف “يجب أن لا ندافع عن الإخفاقات، ولا يوجد مبرر لعدم تنفيذ القوانين المُجازة وعم إنشاء مفوضية الفساد”، وأعلن مصطفي عن مبادرة لحل الأزمة الحالية وتكوين مجلس رئاسي يضم الحكومة والمعارضة برئاسة البشير لمدة عامين للتأسيس لتحول ديمقراطي حقيقي.

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وأكد الأمين السياسى للمؤتمر الشعبى، السفير إدريس سليمان، أن حزبه ضد المحاصصة في تكوين الحكومة المُرتقبة ودعا لرفع حالة الطوارئ فوراً واتحاة الحريات تمهيداً للحل السياسي.

وقال المحلل السياسي، رئيس تحرير صحيفة “الصيحة” عبد الرحمن الأمين إن مشكلة البلاد سياسية في المقام الأول وليست إقتصادية و الحل في التوافق بين المكونات السياسية لسد الثغرات والتدخل من الخارج.