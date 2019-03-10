رئيس (الوطني) المُكلف يُوجه بإدارة حوار يستوعب كل القوى الطلابية

الخرطوم: الصيحة الآن

وجه رئيس المؤتمر الوطني المكلف، مولانا أحمد محمد هارون، بفتح صفحات بيضاء وإدارة حوار يستوعب كل القوى الطلابية، وشدد على ضرورة الحفاظ على الثوابت وإدارة المتغيرات، بما تتطلبه المرحلة السياسية الراهنة التي ستكون مرحلة فارقة في تاريخ الوطن والحزب.

ودعا هارون خلال لقائه المكتب التنفيذي لأمانة طلاب المؤتمر الوطني اليوم “السبت”، لضرورة الإسهام في صياغة رؤية جديدة للوطن والحزب، يكون للطلاب فيها سهم بارز، لتتسق مع متطلبات المرحلة وتلبي رغبات وتطلعات الجيل الجديد، وقال إن الأمانة سوف تكون حجر الزاوية ليبني عليها الحزب رؤيته في المرحلة القادمة، لما تمثله من أهمية قصوى في بناء جيل المستقبل ليقود السودان في مقبل الأيام.

ودعا هارون طلاب الوطني إلى العمل على تحسين البيئة التعليمية، وتهيئة مناخ تعليمي معافى بالتعليم العالي، ورعاية الابتكار والمواهب، وإتاحة مساحات أكبر لتفجير الطاقات الطلابية.

من جانبه، أكد الأمين العام لأمانة الطلاب، هشام التجاني، جاهزية القطاع لقيادة حراك طلابي يواكب خطة الحزب وبرامجه الجديدة الساعية للحوار من أجل الوطن.

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