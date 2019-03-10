موفّق صديق.. بداية الانضمام لكبار الهلال

تقرير: الصيحة

لاعب فريق الشباب بنادي الهلال موفق صديق الذي ساهم في قيادة فريق شباب الهلال إلى تحقيق الفوز ببطولة دوري الشباب بولاية الخرطوم لعامين على التوالي، بات اللاعب الأكثر شعبية بين اللاعبين الشباب، ووجد الطريق إلى الهلال في عدد من المباريات، واستطاع أن يضع عدداً من الأهداف في سجل هدافي الفريق على المستوى المحلي في بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الهلالين اكتشفته

قاد لاعب شباب الهلال الفريق إلى تحقيق الفوز على الهلال كادقلي في الدوري الممتاز في المباراة التي اكتشفته وقدمته كلاعب كبير وهداف ونجم، عندما أحرز هدفين في المواجهة التي اعتمده فيها المدير الفني للفريق الزعفوري فلم يخيّب اللاعب ظنه ولا ثقة لاعبي الشباب الذين ساندوه في الظهور الجيد في مباريات دوري الشباب وقادوه الى أن يظهر كنجمٍ من عجينة الكبار في مباريات شباب الهلال، وكانت مواجهة هلال كادقلي هذه بمثابة اختبار لقدراته وكيفية التعامل مع اللاعبين الكبار، فكان له ما أراد بعد أن أحرز الهدفين وتألق بشكل لافت للأنظار وتوج بنجومية اللقاء.

قرار موفق

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قرر نادي الهلال تصعيد لاعب الفريق موفق صديق للفريق الأول في خانة محمد أحمد بشير بعد اجتماعٍ بين المجلس واللاعب، ومن المتوقع أن يوقع موفق صديق على عقد احتراف جديد لمدة أربع سنوات، وذلك بحسب ما تحصلت عليه (الصيحة) من مصادرها، وذلك بعد أن ظهر اللاعب بمستوى جيد في الفترة الماضية، وقالت مصادر داخل مجلس الهلال أن اللاعب أبدى مرونة في التعامل المادي وحافز قيده، وكشف لاعب الهلال السابق خالد جوليت أن اللاعب موفق صديق سيكون له مستقبل باهر في عالم المستديرة واعتبره فوزي المرضي وبحسب وصفه له بأنه سيكون خليفة للاعب الراحل المقيم والي الدين محمد عبد الله، مشيراً إلى أنه يجيد اللعب تحت المهاجمين فضلاً عن أنه صانع ألعاب من طراز فريد.

ضمه للكشف الأفريقي

بعد ظهوره الطيب في مباريات دوري الشباب ومشاركته في مباراة هلال كادقلي في الدوري الممتاز والإشادة التي وجدها اللاعب من قطاع الشباب بنادي الهلال تعالت الأصوات التي تنادي بأن يرفق اسمه مع اللاعبين في كشف الهلال في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، ومنذ ذلك الوقت بدأت الخطوات تلك والتي ربما تكتمل خلال ساعات قادمة.

أخيرًا يحتاج الهلال إلى لاعب من بين لاعبيه الشباب في مقدمة خط الهجوم حتى يستطيع الجهاز الفني أن يعتمد عليه لتزيد خبراته ويصل إلى مكانه الطبيعي وسط مهاجمي الفريق في مقبل الأيام.

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