قلق في بعثته من ارتفاع درجة الحرارة الهلال يُجري مرانه الأخير والكوكي يُحذّر اللاعبين

يختتم فريق الكرة بنادي الهلال التحضيرات الخاصة بمباراة الأشانتي كتوكو الغاني، بأداء مرانه الختامي على ملعب الأشانتي (بابا يارا) والذي سيحتضن المباراة يوم غد الأحد في قيادة المدير الفني نبيل الكوكي والمدرب العام صلاح آدم، وكان الهلال قد ﺃﺟﺮﻯ ﻋﺼﺮ ﺃﻣﺲ ﺍﻟجمعه ﺣﺼﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺷﻬﺪﺕ اﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻮﻱ ﻭﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻌﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ تأكيدًا على جاهزيتهم للدفع بهما في المواجهة، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺧﻀﻊ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﻴﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ اﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻄﺎﻁ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺸﻮﺍﺧﺺ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﺪﻧﻴﺎً ﻟﻴﺨﺘﺘﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻥ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻂ ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻨﺎﻓساً ﻗﻮﻱاً ﻭﻣﺤﻤﻮماً ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ، وقف من خلالها المدير الفني على جاهزية عناصرة المقترح أن يدفع بهم في مباراة الغد المصيرية.

من جانبه أبدى مدرب الهلال التونسي نبيل الكوكي قلقه من ارتفاع درجة الحرارة في غانا والتي يتواجد فيها فريقه هذه الأيام، وقال الكوكي في حديث صحافي من غانا أمس نعاني في غانا من ارتفاع درجة الحرارة والتي سنتعامل معها كما يجب، وأضاف أعتقد أن اللاعبين عازمون على تحقيق النصر ثم التأهل من خلال هذه المباراة التي تعني بالنسبة لهم الكثير، وقد لمستُ هذا من خلال التدريبات التي انتظم فيها اللاعبون والروح التي سيطرت عليهم، وأشار الكوكي في محاضرة يوم أمس عقب المران الرئيس تحدثت معهم كثيرًا عن ذلك، وأكدت لهم رغبة الجميع في أن يتاهل الفريق من هذه المواجهة الحاسمه حتى يعود الى ملعبه ويخوض مباراة “ناكانا” الزامبي بخيارات عديدة، فأكدوا على الحسم والفوز، وأوضح المدرب العام للهلال صلاح أحمد آدم، أن الهلال يملك الخبرة الكافية التي تؤهله لتجاوز الوضع الحالي، مؤكدًا أن الأمور تمضي وفق ما يريد الجهاز الفني، وأضاف: الأجواء صعبة في غانا، الطقس ليس على ما يرام، فدرجة الحرارة عالية جدًا، لكّن أعتقد أن الفريق قادر على تجاوز هذه الظروف وسنظهر بشكل مثالي، يعاني من الإرهاق المتواصل بسبب اللعب الضاغط والسفر بين الفنية والأخرى، مشيرًا إلى أنهم يملكون القدرة على التعامل مع هكذا ظروف لتحقيق الأهداف المنشودة.

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