نائب البشير يدعو حاملي السلاح في السودان لنبذ العنف

دعا عثمان محمد يوسف كبر نائب الرئيس، جميع حاملي السلاح، خاصة أبناء ولاية النيل الأزرق، إلى نبذ العنف والاقتتال والانضمام لمسيرة السلام في هذه المرحلة المهمة من تاريخ السودان.

وطالب كبر - خلال لقائه اليوم الخميس في مدينة (الدمازين) بالقيادات والفعاليات السياسية بولاية النيل الأزرق - جميع فئات وقطاعات المجتمع بالسمو فوق كل الانتماءات، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية.. داعيا المواطنين إلى التركيز على زيادة الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي.

وقال إن زيارته للولاية تأتي إنفاذاً لتوجيهات الرئيس عمر البشير، نظرا لأهمية وخصوصية ولاية النيل الأزرق.

وأشاد نائب الرئيس السوداني بدعم ومباركة مواطني ولاية النيل الأزرق لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، مؤكدا أنها تهدف لتعزيز أمن واستقرار البلاد واستنهاض همة الأمة، وحماية الدولة والمجتمع.