مارسيلو يوضح موقفه من ريال مدريد وحقيقة لحاقه برونالدو

الخليج 365 :

رغم التقارير الصحفية -التي أكدت أن مارسيلو مدافع ريال مدريد سينضم إلى يوفنتوس الإيطالي، وأنه اتفق بالفعل على بنود العقد الذي سيربطه بالفريق بداية الموسم المقبل- إلا أن النجم البرازيلي نفى ذلك بقوله إن الريال بيته.

ونشر مارسيلو صورة له أثناء التدريب مع “الملكي” مساء أمس الجمعة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وعلق عليها قائلا بالإسبانية “هنا بيتي”.

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وقد لاقى المنشور تفاعلا كبيرا من الجماهير، ووصل عدد المعجبين به خلال عشر ساعات أكثر من ستمئة ألف، علما بأن عدد متابعي مارسيلو على إنستغرام أكثر من 36 مليون متابع.

وحثت معظم الجماهير المدافع المخضرم على البقاء مع “الملكي” بينما طالبه البعض باللحاق بزميله السابق كريستيانو رونالدو الذي طالبه بالانضمام ليوفنتوس عبر تصريحات صحفية عديدة.

ويعاني مارسيلو من بعض المشكلات مع الريال جعلته أسير مقعد البدلاء بالمباريات الأخيرة، وتوترت علاقته مع مدربه سولاري، خاصة بعد الهزائم المتتالية التي وضعت اللاعب ضمن الأسماء المرشحة للاستبعاد لتجديد دماء الفريق الموسم القادم.