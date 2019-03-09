الاهلي الخرطوم يتمسك بــ2 مليار ونصف لاطلاق ” الصيني”

الخليج 365 :

علمت ” السوداني” أن النادي الأهلي الخرطوم ينتظر تنفيذ الاتفاق المالي مع مسؤولي المريخ لأجل إطلاق سراح اللاعب عماد الصيني بشكل نهائي.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة فإن مسؤولي الفرسان طلبوا من نظرائهم بالمريخ مبلغ وقدره ” 2 مليون ونصف ألف جنيه” لأجل السماح بمغادرة اللاعب وتسليم أوراقه إلى الأحمر حتى يستطيع إكمال إجراءات انتقاله خلال فترة التسجيلات الصيفية الجارية الآن.

وأبدى الصيني موافقته النهائية على ارتداء شعار المريخ والتقى مسؤولي الأحمر وطلب منهم الوصول إلى حل نهائي مع إدارة ناديه الأهلي الخرطوم وذلك حتى يتم إطلاق سراحه وينتقل إلى المريخ قبل إغلاق باب التسجيلات الحالية.

ومن جهته رفض سكرتير الأهلي الخرطوم، الفاتح التوم الدخول في أي أحاديث بشأن عروض ناديي المريخ والهلال بشأن الصيني، وموقفهما من وجهة اللاعب..

وقال الفاتح التوم لـ(السوداني) أن وجهة اللاعب لم تحسم وأنه لم يتم الإعلان النهائي لافتاً النظر إلى أنهم يترقبون إكمال الاتفاق ومن ثم سيكشفون عن جميع التفاصيل حسب قوله.