الهلال السوداني والاشانتي الغاني في مباراة العبور لربع نهائي الكونفدرالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يحل الهلال السوداني عصر غد “الاحد” ضيفا على الاشانتي كوتوكو ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة الكونفدرالية الافريقية في لقاء ثعب يدخله الطرفان بطموحات مشتركة من اجل تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث .

الهلال قبل جولة الغد يقف في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط تحصل عليها من الفوز على الاشانتي نفسه في الجولة الاولى بهدف “الشعلة” ثم الفوز زيسكو بام درمان بثلاثة اهداف مقابل والتعادل معه باندولا بهدف لكل وخسر الفريق مباراة واحدة امام ناكانا الزامبي بهدفين مقابل هدف .

ويتطلع الفريق السوداني الى تحقيق الفوز في جولة الغد لضمان تأهله الى الدور ربع النهائي من المنافسة بغض النظر عن نتائج بقية المباريات او الخروج بنتيجة التعادل على اقل تقدير حتى خسارة الفريق تبقى على اماله في الترشح للمرحلة المقبلة شريطة ان يحقق الفوز في الجولة القادمة على ضيفه ناكانا الزامبي .

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الاشانتي كوتوكو يملك في محصلته 6 نقاط جمعها من الفوز على ضيفيه زيسكو الزامبي بهدفين مقابل هدف وناكانا بثلاثة اهداف نظيفة وخسر الفريق خارج ارضه امام الهلال بهدف دون رد وامام ناكانا بهدفين نظيفين ويرغب الفريق في تحقيق فوزه الثالث على ارضه امام الهلال غدا للحفاظ على اماله في خطف احدى بطاقتي الترشح للدور رلع النهائي .

خسارة كوتوكو للقاء الغد او حتى تعادله ربما تعنيان خروج الفريق من المنافسة لءلك سيعمل بكل قواه للخروج بنقاط المباراة الثلاثة خاصة وان مباراته المقبلة امام زيسكو تلعب خارج الديار .

وفي مباراة اخرى غدا سيلتقي ناكانا الزامبي بمواطنه زيسكو في لقاء لا يقيل القسمة على اثنين لناكانا 6 نقاط وفوزه يعزز حظوظه في بلوغ المرحلة المقبلة اما زيسكو فيمتلك 4 نقاط ولن يكون امامه خيار سوى تحقيق الفوز واي نتيجة خلاف ذلك تعني خروجه من الباب الكبير .