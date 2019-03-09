والي كسلا يزور أسرة معلم خشم القربة القتيل أحمد الخير

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قدم والي كسلا محمد منتي عنجر العزاء لأسرة المعلم “أحمد الخير عوض الكريم” بمدينة خشم القربة خلال زيارته لإفتتاح منشآت برئاسة الفرقة (11) مشاة .
وقابل ذوو “الخير” زيارة الوالي الجديد بإرتياح وترحاب، وأعرب ممثل الأسرة عن تقديره لوالي كسلا ومواساته لهم في الفقد الجلل، مؤكدين أن القضية سيتم الفصل فيها حسب القانون، وإبتدر عنجر أولى زياراته لقيادة الفرقة (11) مشاة، وكان في استقباله قائد الفرقة اللواء ركن محمود همد ومعتمد خشم القربة صلاح إبراهيم .
اقتتح خلالها وبحسب صحيفة الوطن، صالة الألعاب الرياضية المتكاملة وٍاستراحة شعبة الإستخبارات العسكرية والمكاتب الإدارية لقيادة اللواء 42 ووضع حجر الأساس لقيادة اللواء 159 مدفعية والوقوف على الأعمال الانشائية لمباني القيادة .
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