برلماني يبدي استياءه من استمرار اقتحام المنازل لمطاردة المحتجين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبدى النائب بتشريعي الخرطوم إبراهيم علي، استياءه من استمرار القوات النظامية في اقتحام المنازل بهدف مطاردة وملاحقة المتظاهرين. وكان النائب العام قد أصدر توجيهات للقوات النظامية بعدم تعقب وملاحقة المتظاهرين في الشوارع الجانبية حال فضهم المظاهرات في الشوارع الرئيسة ودخولهم للأحياء.

وقال إبراهيم لصحيفة الانتباهة إن دخول القوات النظامية في المنازل غير مقبول، وأضاف قائلاً: (للبيوت حرمتها ويجب ألا يتعدى عليها أي أحد) وطالب الحكومة بالاعتراف بحقوق الشعب في أن ينعم بحياة بلا خوف من عنف أو اضطهاد، لمجرد السعي إلى التعبير السلمي عن حقوقه المشروعة، ودعا القوات النظامية للامتثال لتوجيهات النيابة العامة وعدم ملاحقة المتظاهرين داخل المنازل، وأفصح عن إصابة ربة منزل لأحد النظاميين في منطقة بحري اقتحم منزلها وحاول القبض على أشخاص من داخله