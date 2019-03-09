الاتحاد الأوروبي يفرض تأشيرة دخول على الأمريكيين لخوفه من الإرهابيين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
يسافر الأمريكيون حاليا إلى الاتحاد الأوروبي، بدون تأشيرة لمدة 90 يوما.
ويبدأ الاتحاد الأوروبي في فرض تأشيرة دخول على الأمريكيين بدءا من 2021، وذلك لحماية بلاده من “الإرهابيين والمهاجرين”، حسب “سي إن إن”.
وأقر الاتحاد الأوروبي قراره يوم الجمعة بأنه سيطلب تأشيرة دخول من الأمريكيين الراغبين في زيارة أي من دول الاتحاد الـ26.
ويحتاج الأمريكي لدخول منطقة شينغن لجواز سفر، وحساب إلكتروني، وبطاقة ائتمان، لكي يدخل لأوروبا.
وكانت هناك مشكلة بين أمريكا والبرلمان الأوروبي بسبب 5 دول تطلب من الأمريكيين تأشيرة لدخولها، هي بلغاريا، وكرواتيا، وبولندا، ورومانيا، وقبرص.
روسيا اليوم
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