“أنصار الله” تتوعد التحالف: هناك مفاجآت وقوة فاعلة سيتم استخدامها في قادم الأيام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر اللواء محمد ناصر العاطفي، وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني التي شكلتها جماعة “أنصار الله” في صنعاء، من وصفهم بـ”أدوات قوى الاستعمار في المنطقة” من الالتفاف على اتفاق السويد بشأن مدينة الحديدة”.

وقال العاطفي، في بيان نشره موقع “أنصار الله” الرسمي، إن “وكلاء قوى الاستعمار والاستكبار العالمي ومن يدور في فلكهم لم يحصدوا خلال سنوات عدوانهم إلا الهزائم النكراء ولم يحققوا أية انتصارات عسكرية أو سياسية كما يريدها راسمو السيناريو العدواني الاستعماري الجديد في واشنطن ولندن وتل أبيب”.وقال العاطفي: “إذا ما استمر العدوان في التسويف والتآمر المبيت والتمادي في سفك الدماء اليمنية وتمزيق الوطن ووحدته ونسيجه الاجتماعي فإن شعبنا وقيادته الثورية والسياسية والعسكرية العليا يمتلك من الخيارات الدفاعية والهجومية الرادعة والقوية التي ستجعل العدوان الهمجي هو الخاسر ومصيره الهزيمة والاندحار الحتمي”.

وأضاف: “نعد كل يمني غيور على دينه ووطنه وشعبه وعد الرجال الصادقين الأوفياء بأن هناك مفاجآت وقوة فاعلة سيتم استخدامها في قادم الأيام وفي الوقت المناسب إذا ما استمرت قوى الشر والعدوان في غيها وتجبرها وحبك المؤامرات ضد شعبنا ووطننا”.

سبوتنيك