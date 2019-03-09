تجمع المهنيين يعتذر عن عبارة تحمل دلالات سالبة تجاه المرأة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتذر تجمع المهنيين السودانيين المنظم للاحتجاجات بالسودان عن تغريدة له لاقت إمتعاضاً من رواد مواقع التواصل وانتقاداً له، وصفت بأنها تقلل من شأن المرأة وتكرس للتنميط التقليدي لها.

وجاء في بيان الاعتذار : يتقدم تجمع المهنيين السودانيين باعتذار واجب لكل النساء بخصوص عبارة وردت في تغريدة له، فهمت على اساس أنها تحمل دلالات سالبة تتماهى مع الصورة التقليدية للنساء في الوعي الاجتماعي القديم.

ونقول بكل شجاعة إن ما جاء في إطار الفهم العام أو الغالب للتغريدة لا يتفق مع خطنا ومبادئنا والرؤى التي نحملها من أجل الثورة وسودان الغد.

نعتذر للنساء اللائي حطَّمن كافة القوالب النمطية التي حاولت السلطة صبَّهِنَّ عليها واللائي اجتزن كافة العقبات والمصاعب وحملن مشاعل الوعي والثورة وتقدّمن الصفوف من أجل العدالة الاجتماعية بمعناها الواسع، والتي تنشد المساواة وانتفاء التمييز.

Advertisements

وكان التجمع قد دعا إلى حملة نظافة للشوارع يوم السبت بلغة ما تُسمى بالـ رندوك، جاء فيها : قبلو لازم ننضف أحياءنا ونعزها تمام عشان نحتفل فيها بمزاج لكن ما تدقس تلم المتاريس مع الوسخ بطير ليكم، اها النضافة متين؟ السبت يا كنداكة والونسة الدقاقة عن اللجنة ما ننساها.

مما أثار انتقادا بتخصيص الدعوة للنساء بالقيام بالنظافة دون غيرهن، الأمر الذي يكرس لصورة نمطية للمرأة اعترضوا عليها.

وسبق أن انتقد الروائي السوداني المعارض حمور زيادة، خطاب التجمع قائلاً: انحطاط في الخطاب والتعبير والافكار، فبدلا من أن نرتقي بالخطاب السياسي كما يليق بالسياسة ننزل به الى الراندوك والراستات.

مضيفاً للسياسة لغتها ومنزلتها ولخطابها آدابه، كما لخطاب الفرد والمعلمين مع بعضهم لغته ومنزلته وآدابه.