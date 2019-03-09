الشرطة البريطانية تغلق الشوارع في وسط لندن بعد تلقي بلاغ عن سيارة مشبوهة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أغلقت الشرطة البريطانية، مساء يوم السبت، شوارع في وسط لندن بعد تلقي بلاغ عن سيارة مشبوهة.

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن قوات الأمن أخلت جسر ويستمنستر وأغلقته.

كما قام الضباط بتطويق مساحات من الطرق في المنطقة القريبة من البرلمان ومقر شرطة سكوتلاند يارد.ويأتي ذلك بعد أيام من العثور على ثلاث قنابل تحمل “الحب من إيرلندا” في مطار هيثرو ومطار لندن سيتي ومحطة ووترلو. روسيا اليوم

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