أخيراً..زيدان يحسم مستقبله التدريبي مع أحد هذه الفرق

الخليج 365 :

أصبح مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان محط اهتمام كبير من أربعة أندية أوروبية كبرى تسعى للتعاقد معه مدربا لها في الموسم المقبل، وهي باريس سان جيرمان وتشلسي ويوفنتوس، إلى جانب فريقه السابق الملكي الذي يعاني منذ رحيله الصيف الماضي من الهزائم.

ويسعى الجميع للتعاقد مع المدرب الذي فاز بألقاب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة على التوالي مع ريال مدريد في إنجاز غير مسبوق.

وبحثت صحيفة ماركا الإسبانية خيارات زيدان التدريبية، وذكرت أن تشلسي لا يعد الخيار الأفضل للمدرب الفرنسي بسبب توقيع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة عليه بحظر الانتقالات، بالإضافة إلى إمكانية عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل البلوز حاليا المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتأهل منه

الأربعة الأوائل للبطولة القارية.

وكان من الممكن أن يكون مانشستر يونايتد خيارا آخر لزيدان، لكن نجاح مدرب الفريق المؤقت البلجيكي أول غونار سولسكاير تجاوز التوقعات حتى الآن، مما يدعم فرصة استمراره مع الشياطين الحمر بعد نهاية الموسم.

كما ترى الصحيفة أن تدريب فريق باريس سان جيرمان قد يكون خارج اهتمامات زيدان، بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد.

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كما أصبح بعيدا عن الترشح لتدريب المنتخب الفرنسي، بسبب تأكد بقاء مدربه ديدييه ديشامب على الأقل حتى عام 2020، بعد قيادته الديوك إلى الفوز بكأس العالم 2018 في روسيا.

وسيتحدد الثلاثاء المقبل مدى اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع زيدان، حيث ستكون نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد حاسمة بالنسبة لمستقبل مدرب الفريق ماسيميليانو أليغري، وفي حالة الخسارة سيسعى النادي إلى التعاقد مع مدرب جديد لديه خبرة الفوز باللقب القاري.

وبالطبع سيكون زيدان هو الملهم الأفضل للقب الأوروبي، خاصة مع فريق كبير يضم بين صفوفه نجمه السابق في الملكي كريستيانو رونالدو الذي فاز بدوري الأبطال خمس مرات ويتوق للسادسة مع اليوفي.

كما أن ريال مدريد ينتظر إشارة من إبهام زيدان للتعاقد معه في أي لحظة، حيث إنه يملك ما يحتاجه الفريق المتخبط في النتائج والأداء هذا الموسم.

وقد يحسم زيدان أمره خلال الفترة المقبلة بناء على العروض المقدمة له، والظروف المحيطة بالفريق التي يمكن أن تساعده على تحقيق الألقاب التي اعتاد عليها لاعبا ومدربا.