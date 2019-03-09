حسناء سودانية بالإمارات تفاجئ الجميع بإعلانها طلب الزواج من أحد مشاهير اللايفات أو تظل عانساً.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فاجأت فتاة سودانية تعمل مهندسة بالامارات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطلبها الزواج من أحد الناشطين باللايفات للتعبئة للاحتجاجات بالسودان، أو تظل عانساً طوال عمرها، بحسب ما نقل محرر كوش نيوز.

وجاء بالطلب الذي أعاد نشره الكاتب الصحفي الشهير عبد الباقي الظافر : أنا مهندس سارة عثمان بسطان سودانية الجنسية اعمل المدير الاداري لشركة غنتوت للمقاولات بالامارات العربية المتحدة الرئاسة مكتب ابوظبي بكامل قواي العقلية اقسم بالله الذي لا إله إلا هو وكتابه الحكيم لن اتزوج إلا راجل من صلب راجل أحمد الضي بشارة أو مصعب الضي أو ذو النون أو افضل عانس مدى الحياة والله على ما أقول شهيد.

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وعرف ذو النون عثمان و مصعب الضي بظهورهم اليومي في بث مباشر عبر فيسبوك، من خارج السودان للتعبئة والخروج للتظاهرات، وتحتشد صفحاتهم بالآلآف من المعجبين.

ولم يتسن لـ كوش نيوز التحقق من الصورة ومطابقتها للفتاة من صفحتها الشخصية لحجب عنوانها في “سكرين شوت”، واعتمدت على مصداقية الاعلامي ” الظافر” في حقيقة الخبر.