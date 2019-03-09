والي الجزيرة: حقوق المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه والتهاون فيها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال والي الجزيرة، الفريق أول ركن محمد علي سالم، إن حقوق المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه والتهاون فيها، وشدد على ضبط الصرف وبنود الميزانية والاهتمام بمعاش الناس، موجهاً بتنفيذ حملات تفتيش لضبط السلع المدعومة.

وشدد سالم خلال اللقاء مع المديرين التنفيذيين بالمحليات، شدد على ضبط سلع الخبز والمواد البترولية لتصل السلع لمستحقيها والاهتمام بصحة البيئة وتكثيف المتابعة والرقابة، كما شدد على النزول للقواعد والتواصل مع رموز المجتمع والعمد والمشايخ وتفعيل الأعراف.

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ودعا لتضافر الجهود لتحقيق الربط المعين لكل محلية، لاستكمال المشاريع التنموية المزمع إنفاذها في خطة وميزانية العام الجاري، مبيناً بأن قانون الطوارئ قصد به مصلحة المواطن من خلال منع تهريب السلع المدعومة.

وكشف وزير المالية وبحسب صحيفة آخر لحظة، منجد عباس، عن جملة من التدابير لمعالجة مشاكل التحصيل في كل محليات الولاية.