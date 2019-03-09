كبر يدعو لتقديم المصلحة العامة على الشخصية

طالب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، يوم السبت، جميع فئات وقطاعات المجتمع بالسمو فوق كل الانتماءات، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية، ودعا المواطنين إلى التركيز على زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي.

وخاطب نائب رئيس الجمهورية الفعاليات السياسية بالدمازين، وقال إن زيارته للولاية تأتي إنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، لأهمية وخصوصية ولاية النيل الأزرق.

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وناشد جميع حملة السلاح، خاصة أبناء النيل الأزرق، نبذ العنف والاقتتال والانضمام لمسيرة السلام في هذه المرحلة المهمة من تاريخ السودان.

وأشاد بحسب الشروق – بدعم ومباركة مواطني ولاية النيل الأزرق لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، وأشار إلى أنها تهدف لتعزيز أمن واستقرار البلاد واستنهاض همة الأمة، وحماية الدولة والمجتمع.

واستهل نائب رئيس الجمهورية زيارته لولاية النيل الأزرق التي تستغرق يومين، بترؤس اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية، ويلتقي بعدها بالقيادات والفعاليات السياسية والمجتمعية بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)