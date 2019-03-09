هارون يوجه بفتح صفحات بيضاء عبر الحوار

وجه رئيس المؤتمر الوطني المكلف، أحمد محمد هارون، يوم السبت، بفتح صفحات بيضاء وإدارة حوار يستوعب كل القوى الطلابية، وشدد على ضرورة الحفاظ على الثوابت وإدارة المتغيرات، بما تتطلبه المرحلة السياسية الراهنة التي ستكون مرحلة فارقة في تاريخ الوطن والحزب.

ونادى هارون بالإسهام في صياغة رؤية جديدة للوطن والحزب، يكون للطلاب فيها سهم بارز، لتتسق مع متطلبات المرحلة وتلبي رغبات وتطلعات الجيل الجديد.

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والتقى هارون المكتب التنفيذي لأمانة طلاب المؤتمر الوطني، وقال إن الأمانة سوف تكون حجر الزاوية الذي سيبني عليه الحزب رؤيته في المرحلة القادمة، لما تمثله من أهمية قصوى في بناء جيل المستقبل الذي سيقود السودان في مقبل الأيام.

ودعا هارون بحسب الشروق – طلاب الوطني إلى العمل على تحسين البيئة التعليمية، وتهيئة مناخ تعليمي معافى بالتعليم العالي، ورعاية الابتكار والمواهب، وإتاحة مساحات أكبر لتفجير الطاقات الطلابية.

من جانبه، أكد الأمين العام لأمانة الطلاب، هشام التجاني، جاهزية القطاع لقيادة حراك طلابي يواكب خطة الحزب وبرامجه الجديدة الساعية للحوار من أجل الوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)