مقتل (20) من منسوبي حركة عبد الواحد في إشتباكات داخلية بجبل مرة

التاريخ: 09-مارس-2019
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نشبت إشتباكات عنيفة بين عناصر حركة عبد الواحد نور بمنطقة تايا بجبل مرة والتي خلفت 20 قتيل والعديد من الجرحى داخل الحركة.
وكشفت إسماعيل آدم محمد مفوض العون الإنساني بولاية وسط دارفور في تصريح بحسب (smc) عن قيام بعض عناصر الحركة بالهجوم علي الرعاة شرق نيرتتي ونهب عدد من الإبل لإثارة الفتنة بين القبائل ، مشيراً إلي أن الحركة أصبحت جيوب صغيرة عقب تحرير الحكومة لمناطق جبل مرة، متهماً الحركة بالسعي لخلق الحروبات وإثارة الفتنة بين القبائل.
ولفت آدم إلي وجود خلاف بين عناصر الحركة بسبب رغبة أعداد كبيرة في العودة للسلام مبيناً أن الحركة أصبحت تقاتل بعضها البعض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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