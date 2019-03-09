إتحاد المحامين: قانون الطوارئ لم يقيد الحريات العامة

أكدت النقابة العامة للمحامين السودانيين إلتزام الأجهزة العدلية والنظامية بالمواثيق والعهود الدولية في تطبيق حالة الطوارئ التي أقتضتها الأزمات الاقتصادية والسياسية مؤخراً، في وقت أشادت فيه بحرص الجهاز القضائي بتعزيز حقوق الانسان والتعامل المرن مع المحتجين والأفراد الذين تمت ادانتهم بمخالفات قانون الطوارئ.

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وقال مولانا عثمان الشريف نقيب المحامين السودانيين في تصريح بحسب (smc) إن حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد تمضي وفقاً للدستور والقوانين المتفق عليها دولياً ولم تقيد الحريات العامة وحقوق الانسان خاصة وأنها لم تحظر التجول، مضيفاً أن المحاكمات الفورية للمتهمين وترك المساحة للدفوعات عززت من حقوق الانسان مما أدى لتبرئة عدد كبير من المتهمين بالإحتجاجات غير المشروعة، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته النيابات العدلية في تسريع المحاكمات وتحقيق العدالة.

وشدد الشريف على التنظيمات المعارضة بضرورة الالتزام بقانون الطواري والتعامل مع القضايا بالطرق القانونية المشروعة حفاظاً على حقوق المواطن والإسهام في إستقرار الاوضاع الامنية والاقتصادية والسياسية بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)