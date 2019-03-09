زيارة مرتقبة لوفد برلماني أمريكي للبلاد مارس الجاري

كشفت لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، عن زيارة مرتقبة لوفد برلماني أمريكي للبلاد خلال شهر مارس الجاري، مؤكدة إستمرار الحوار مع واشنطن لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وقال متوكل التجاني نائب رئيس اللجنة بحسب (smc) إن هناك وفود أمريكية زارت السودان الفترة الماضية خاصة الكنغرس ، ووقفت على موقف الحريات في السودان وحقوق الإنسان بجانب زيارتهم لولايات دارفور وجنوب كردفان، مبيناً أن الجزء الأول من الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية نجح في رفع الحصار الإقتصادي عن السودان، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من الحوار تستهدف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من جهة أخرى أشار التجاني إلى نتائج زيارة وفد مجلس العموم البريطاني إلى البلاد خلال الفترة الماضية ، مبيناً أن الوفد عقب عودته لبلاده قدم مداخلات إيجابية في المجلس حول السودان ، مؤكداً إستمرار الحوار الإستراتيجي مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)