موجز "السعودية 365".. تظاهرات طلابية.. وطلب عاجل للجيش

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

"المهنيين السودانين" يطالبون الجيش بالإنضمام إلي الثورة

دعت جمعية المهنيين السودانيين الجيش السوداني للانضمام للثورة وتأخذ جانب المتظاهرين الذين يطالبون بالإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.

ومنذ ديسمبر الماضي ، تواجه الحكومة السودانية احتجاجات غير مسبوقة تطالب باستقالة الرئيس عمر البشير.

الأمن السوداني يفرج عن نساء معتقلات

بدأت السلطات السودانية؛ في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في اطلاق سراح النساء المعتقلات.

وكان الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ وجه امس مدير جهاز الامن والمخابرات؛ بالإفراج فورا عن جميع المعتقلات.

وبحسب متابعات (السودان٣٦٥) تم اطلاق سراح العشرات من المعتقلات؛ من بينهن قياديات بارزات في الاحزاب السياسية والمنظمات النسوية.

واعتقلت السلطات الامنية اعداد كبيرة من النساء خلال الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ ديسمبر الماضي.

تظاهرات طلابية جديدة في الخرطوم

تظاهر طلاب بالجامعة الوطنية اليوم السبت، في إطار الحراك الشعبي المستمر في السودان لأكثر من شهرين للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير.

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ورفض الطلاب خوض الامتحانات المقررة اليوم، وعمد بعضهم على قذف أوراق الامتحانات من داخل القاعات، وانتشر الطلاب في باحة الجامعة وبدأوا ترديد هتافات تندد وتطالب بإسقاط النظام.

على صعيد آخر، استجاب سودانيون بأحياء مختلفة في العاصمة الخرطوم بدعوة النظافة وإصحاح البيئة التي دعا لها تجمع المهنيين (تجمع نقابي غير رسمي) اليوم.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لسودانيين يقومون بنظافة الأحياء ووجدت الخطوة استحسان البعض، بينما انتقدها آخرون باعتبارها تنحرف بمهام التجمع في الدعوة لإسقاط النظام.

ودعا التجمع إلى تظاهرات غداً الأحد، تنطلق من دار حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي إلى مباني البرلمان للاحتجاج على خطوة البرلمان المتوقعة بإجازة قانون الطوارئ بعد غد الإثنين.

وأعلن التجمع عن عصيان مدني شامل يوم الأربعاء المقبل، ولمدة يوم واحد في إطار مساعي التجمع لإعلان عصيان مدني لحين إسقاط النظام.

زيارة مرتقبة لوفد برلماني أمريكي للسودان مارس الجاري

كشفت لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، عن زيارة مرتقبة لوفد برلماني أمريكي للبلاد خلال شهر مارس الجاري، مؤكدة إستمرار الحوار مع واشنطن لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال متوكل التجاني نائب رئيس اللجنة لـ(smc) إن هناك وفود أمريكية زارت السودان الفترة الماضية خاصة الكونجرس ، ووقفت على موقف الحريات في السودان وحقوق الإنسان بجانب زيارتهم لولايات دارفور وجنوب كردفان، مبيناً أن الجزء الأول من الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية نجح في رفع الحصار الإقتصادي عن السودان، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من الحوار تستهدف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من جهة أخرى أشار التجاني إلى نتائج زيارة وفد مجلس العموم البريطاني إلى البلاد خلال الفترة الماضية ، مبيناً أن الوفد عقب عودته لبلاده قدم مداخلات إيجابية في المجلس حول السودان ، مؤكداً إستمرار الحوار الإستراتيجي مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.